Російська армія завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області, серед постраждалих двоє дітей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей – дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма. Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями", — ідеться у повідомленні.
Двом постраждалим надали допомогу на місці, ще шестеро звернулися до лікарень.
Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура, понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.