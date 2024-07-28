Двом постраждалим надали допомогу на місці, ще шестеро звернулися до лікарень.

Російська армія завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області, серед постраждалих двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей – дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма. Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями", — ідеться у повідомленні.

Двом постраждалим надали допомогу на місці, ще шестеро звернулися до лікарень.

Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура, понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.