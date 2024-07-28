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У Нікополі Дніпропетровської області через російські обстріли постраждали двоє дітей

Двом постраждалим надали допомогу на місці, ще шестеро звернулися до лікарень.

У Нікополі Дніпропетровської області через російські обстріли постраждали двоє дітей
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Російська армія завдала ударів по Нікополю Дніпропетровської області, серед постраждалих двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожий артобстріл у Нікополі є постраждалі. Серед них двоє дітей – дівчата 1 та 10 років. В обох акубаротравма. Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями", — ідеться у повідомленні.

Двом постраждалим надали допомогу на місці, ще шестеро звернулися до лікарень.

Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура, понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

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