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Окупанти атакували житловий сектор у Мирнограді на Донеччині

Пошкоджені 24 приватних будинки і 2 цивільних авто.

Окупанти атакували житловий сектор у Мирнограді на Донеччині
обстріли Донецької області
Фото: Селидівська міська рада

Російська армія скинула боєприпас "УМПБ Д-30 СН" на приватний сектор у Мирнограді Донецької області. Пошкоджені будинки.

Про це повідомляє Мирноградська міська військова адміністрація.

"Мирноград знову опинився під ворожим вогнем. Як повідомив нашим журналістам в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, обстріл стався сьогодні о 09:30. Боєприпас типу "УМПБ Д-30 СН" влучив по території приватного сектору", — ідеться у повідомленні.

Постражадалих внаслідок обстрілу немає. Пошкоджені 24 приватних будинки і 2 цивільних авто.

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