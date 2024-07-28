На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень

Бізнесмен намагався провести до України 2,5 тонни плитки за заниженою вартістю.

На Закарпатській митниці вилучили в іноземного бізнесмена 2,5 тонни мармурових плиток на 5,5 млн грн. Чоловік намагався провезти товар за заниженою митною вартістю через угорсько-український кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської митниці.

Зазначається, що комплекти мармурових плит екпортувала в Україну британська компанія із значно заниженою митною вартістю.

Порушення виявили у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні. У зону митного контролю прибула вантажівка з товаром "комплекти із мармурових елементiв; плитки, кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю", торгової марки "BUFALINI MARM", італійського виробництва, загальною вагою 2,5 тонн, вартістю 69,1 тис. євро.

Відправником товару зазначалася італійська фірма, продавцем – англійська, а отримувачем – українська.

Фото: Закарпатська митниця

Під час митного контролю та огляду вантажу інспектори виявили невідповідність у супровідних документах щодо заявленої фактурної вартості товару. В результаті було встановлено, що реальна фактурна вартість товару майже вдвічі більша і становить 123,7 тис. євро.

"Таким чином, керівник англійської фірми надав митному органу документи з неправдивими відомостями щодо вартості товару, аби зекономити на повній сплаті митних платежів. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Відтак, комплекти мармурових елементів загальною вартістю понад 5,5 млн грн вилучено, справу скерують до суду", - йдеться в повідомленні.

Раніше митники не дали вивезти з України опудало птаха та череп із рогами.