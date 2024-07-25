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Криміналізація контрабанди: в Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді на 13 млн грн

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Криміналізація контрабанди: в Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді на 13 млн грн
Фото: Чернівецька обласна прокуратура

В Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів (ч. 1 ст. 201-3 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Зазначимо, стаття 201-3 "Контрабанда товарів" Кримінального кодексу набрала чинності з 1 липня цього року.

За даними слідства, житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці, для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет. 

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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