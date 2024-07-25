Планували підпали ТЦ, аптек і заправок в Україні та ЄС: СБУ і поліція викрили злочинне угруповання

В Україні знешкодили агентурну групу російської ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів та інших місць масового скупчення людей у країнах Євросоюзу.
Підозрюваних затримали в різних регіонах. Основними цілями диверсії були ТЦ, автозаправні станції, ринки і аптеки в Україні, Польщі та балтійських країнах, повідомили в СБУ.
"Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби рф", – повідомили в Службі безпеки.
В Офісі генпрокурора уточнили, що один із підозрюваних, мешканець Івано-Франківська, зв'язався з невстановленим росіянином. За гроші він погодився знайти людей, які вчинили б злочини. Цей співрозмовник надіслав список об'єктів, які повинні були підпалити українці.
Загалом до складу угруповання входили 19 осіб, які були розосереджені в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.
Вони за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.
"Щоб «відрядити» завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб", – додали в повідомленні.
Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів та передавати до ФСБ. Відео агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.
Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучили:
- мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності
- автомат АК, пістолети
- банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.
Наразі організатору агентурної групи фсб та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів):
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Для викриття угруповання правоохоронці провели близько 40 обшуків у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Запорізькій і Полтавській областях.