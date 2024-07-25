Планували підпали ТЦ, аптек і заправок в Україні та ЄС: СБУ і поліція викрили злочинне угруповання

Зловмисники мали виконувати завдання ФСБ для розхитування ситуації в європейських країнах.

В Україні знешкодили агентурну групу російської ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів та інших місць масового скупчення людей у країнах Євросоюзу.

Підозрюваних затримали в різних регіонах. Основними цілями диверсії були ТЦ, автозаправні станції, ринки і аптеки в Україні, Польщі та балтійських країнах, повідомили в СБУ.

"Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби рф", – повідомили в Службі безпеки.

В Офісі генпрокурора уточнили, що один із підозрюваних, мешканець Івано-Франківська, зв'язався з невстановленим росіянином. За гроші він погодився знайти людей, які вчинили б злочини. Цей співрозмовник надіслав список об'єктів, які повинні були підпалити українці.

Загалом до складу угруповання входили 19 осіб, які були розосереджені в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

Вони за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

"Щоб «відрядити» завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб", – додали в повідомленні.

Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів та передавати до ФСБ. Відео агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучили:

мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності

автомат АК, пістолети

банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Наразі організатору агентурної групи фсб та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів):

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Для викриття угруповання правоохоронці провели близько 40 обшуків у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Запорізькій і Полтавській областях.