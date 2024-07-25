Росіяни завдали авіаудару по Малій Токмачці на Запоріжжі

Російські війська завдали авіаудару по Малій Токмачці, що на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 10 населених пунктах області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

238 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

20 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоданилівку та Малу Токмачку.

196 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Ворожа армія збільшує кількість особового складу на Запорізькому напрямку: там додалося ще дві тисячі російських окупантів.