Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
ДТЕК – українцям: щодо зими розраховуйте на себе
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський назвав участь України в Олімпіаді великим досягненням

Президент України поспілкувався зі спортсменами, що вирушили на змагання до Парижа.

Зеленський назвав участь України в Олімпіаді великим досягненням
Українські олімпійці перед поїздкою до Парижа

Участь української збірної в Олімпійських Іграх, які у п'ятницю офіційно стартують в Парижі, є великим досягненням у воєнний час. Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави поспілкувався засобами відеозв'язку зі спортсменами, які представлятимуть нашу державу на головному змаганні чотириріччя. Він подякував їм та всім тим, хто "допомагає українцям зберігати якомога більше елементів нормального життя". За словами Президента, підготуватися до Ігор в умовах повномасштабного російського терору - це вже успіх.

Зеленський заявив, що український прапор та український гімн будуть у Франції поряд з усіма іншими державами, які цінують людське життя та поважають олімпізм. Натомість для Росії "єдиний спорт зараз - це вбивство людей, чого світ ніколи не терпітиме". 

  • Участь в Олімпійських Іграх в Парижі візьмуть 140 українців - найменше представництво за час Незалежності.
  • Попри зусилля щодо відсторонення російських атлетів, 15 з них отримали запрошення на Ігри у "нейтральному" статусі.  
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies