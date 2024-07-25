Зеленський назвав участь України в Олімпіаді великим досягненням

Участь української збірної в Олімпійських Іграх, які у п'ятницю офіційно стартують в Парижі, є великим досягненням у воєнний час. Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави поспілкувався засобами відеозв'язку зі спортсменами, які представлятимуть нашу державу на головному змаганні чотириріччя. Він подякував їм та всім тим, хто "допомагає українцям зберігати якомога більше елементів нормального життя". За словами Президента, підготуватися до Ігор в умовах повномасштабного російського терору - це вже успіх.

Зеленський заявив, що український прапор та український гімн будуть у Франції поряд з усіма іншими державами, які цінують людське життя та поважають олімпізм. Натомість для Росії "єдиний спорт зараз - це вбивство людей, чого світ ніколи не терпітиме".