Головне за середу, 24 липня: удари по Харкову та Харківщині, 125 боєзіткнень, Кулеба в Китаї

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень. Яким запам’ятається 882-й день повномасштабної війни.

Близько 14:16 Росія знову вдарила по Харкову. Це був третій за сьогодні обстріл, із більшою кількістю влучань.

"24 липня близько 14:15 окупанти обстріляли місто. Зафіксоване влучання у Холодногірському районі. Шестеро громадян отримали поранення. Є руйнування інфраструктури, пошкоджені автомобілі", – уточнили згодом у Національній поліції.

Попередній обстріл міста відбувся двома годинами раніше. Було щонайменше два вибухи, інформації про поранених немає.

До цього Росія била по обласному центру вночі.

Згодом ворог скинув майже на центральну частину міста авіабомбу.

Унаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині постраждали троє людей, ще двох шукають. Також стало відомо про одного загиблого.

Станом на 18:30, за інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ударів по Лозовій кількість загиблих зросла до двох чоловіків. Особи цивільних встановлюють слідчі.

Ліквідація наслідків триває.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 липня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог досить активний на Лиманському, Краматорському та Времівському напрямках.

Упродовж доби противник завдав по території України чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 59 КАБ), використав для ураження 550 дронів-камікадзе. Здійснив 3313 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 липня – в новині.

Сьогодні, 24 липня, у Харківській області військовослужбовці одного з підрозділів застосували вогнепальну зброю на підґрунті особистих взаємовідносин, повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

“Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених військовослужбовців доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених наразі важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

24 липня завдяки спільним зусиллям Bring Kids Back UA і Save Ukraine в Україну повернулися семеро українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед повернених є 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Більше інформації – в новині.

У китайському місті Гуанчжоу відбулися тригодинні перемовини очільника міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби і з його китайським колегою Ван Ї, пише Reuters.

Візит Кулеби є першим візитом до Китаю очільника МЗС України із початку повномасштабного вторгнення Росії і першим повноцінним візитом із 2012 року.

Завтра, 25 липня, "Укренерго" скасувало відключення електроенергії до 16:00, а згодом до 22:00 застосовуватиметься тільки одна черга.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!