Генштаб: за день 24 липня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень

Станом на 22:00 24 липня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог досить активний на Лиманському, Краматорському та Времівському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 47 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 59 КАБ), використав для ураження 550 дронів-камікадзе. Здійснив 3313 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Глибокого, Тихого та Сотницького Козачка. Всі атаки успішно відбили наші захисники. За попередніми підрахунками, на даний час втрати агресора за сьогодні складають 73 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА. Пошкоджено дві артилерійських системи та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку загарбники протягом дня вісім разів намагалися просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Сім атак противника відбили Сили оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Досі точиться одне боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів упродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Бій в районі Верхньокам’янського продовжується.

На Краматорському напрямку активність агресора вилилась в десять бойових зіткнень. Сім атак поблизу Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового захлинулись. Три боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали шість атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Дві атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Ворог 27 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка. Шість атак тривають. Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили сьогодні понад 200 окупантів, 63 з них – безповоротно. Знищено один танк, бойову броньовану машину, артсистему та дев’ять автомобілів. Ще три автомобіля пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки, де українські воїни відбили 22 атаки, п’ять боєзіткнень триває. Також досі точаться бої біля Красногорівки.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Костянтинівки та Водяного – сім атак відбито, ще п’ять триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новодарівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів агресор здійснив сьогодні.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу відзначили воїнів 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.