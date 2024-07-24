Внаслідок ракетного удару армії РФ по Лозовій Харківської області загинула людина

Унаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині постраждали троє людей, ще двох шукають. Також стало відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару російських військ по інфраструктурному об'єкту в Лозовій одна людина загинула.

"Унаслідок ракетного удару постраждали четверо людей, ще стосовно двох осіб тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили тіло людини. Дані встановлюються", — написав Синєгубов.