Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни посилюють контроль українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Фільтраційні заходи стосуються тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російські.

Росіяни посилюють контроль українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи і контроль усіх цивільних, які планують виїзд із тимасово окупованої Херсонщини. 

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Як зазначають у спротиві, фільтраційні заходи стосуються тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російські. "Щодо них особливо прискіпливе ставлення". 

"У результаті люди, які проходять перевірку у місцевому аеропорту, просто не встигають на потрібний рейс і стають заручниками окупантів", — додають в ЦНС.

Раніше у одному із сіл тимчасово окупованої Донеччини, які близькі до лінії зіткнення, ворог зігнав мешканців у приміщення школи для перевірки. Усі віком до 60 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies