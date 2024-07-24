Росіяни посилюють контроль українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Фільтраційні заходи стосуються тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російські.

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи і контроль усіх цивільних, які планують виїзд із тимасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Як зазначають у спротиві, фільтраційні заходи стосуються тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російські. "Щодо них особливо прискіпливе ставлення".

"У результаті люди, які проходять перевірку у місцевому аеропорту, просто не встигають на потрібний рейс і стають заручниками окупантів", — додають в ЦНС.

Раніше у одному із сіл тимчасово окупованої Донеччини, які близькі до лінії зіткнення, ворог зігнав мешканців у приміщення школи для перевірки. Усі віком до 60 років.