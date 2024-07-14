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Окупаційна влада заборонила вʼїзд до 15-кілометрової зони поблизу Дніпра на ТОТ Херсонщини

Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі.

Окупаційна влада заборонила вʼїзд до 15-кілометрової зони поблизу Дніпра на ТОТ Херсонщини
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація заборонила вʼїзд місцевим мешканцям до 15 кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. 

Про це з посиланням на "наказ" місцевого гауляйтера Володимира Сальдо повідомляє Центр національного спротиву.

Наказ вступає в дію з 1 серпня у Каховському районі, а з 1 вересня вздовж всього лівобережжя Херсонщини.

Згідно з указом вʼїзд дозволений лише у випадку спецдозволу окупантів. Раніше ворог провів депортацію місцевих мешканців в більшості наче них пунктів у визначеній зоні.

На тимчасово окупованих територіях півдня Росія звозить так званих "ополченців" для патрулювання населених пуктів. 

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