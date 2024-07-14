Вантажне судно, яке затримали за співпрацю з російськими окупантами, перебуває в українському порту, — ВМС

Іноземне вантажне судно, яке затримали в акваторії Одеської області за підозрою у співпраці з російськими окупантами, залишається в українському порту.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Судно затримано, воно перебуває в одному з українських портів. Ми затримали це судно у межах українського законодавства і чинного міжнародного законодавства. Направду іншого вибору ми і мати не могли, бо не можна порушувати законодавство, незаконно перетинати український кордон і ніяк за це не нести відповідальність", — заявив Плетенчук.
- Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на Росію, йдеться у пресрелізі служби.
- Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення росіян на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.