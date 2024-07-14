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Вантажне судно, яке затримали за співпрацю з російськими окупантами, перебуває в українському порту, — ВМС

Напередодні судно затримали в акваторії Чорного моря в Одеській області.

Вантажне судно, яке затримали за співпрацю з російськими окупантами, перебуває в українському порту, — ВМС
Фото: СБУ

Іноземне вантажне судно, яке затримали в акваторії Одеської області за підозрою у співпраці з російськими окупантами, залишається в українському порту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Судно затримано, воно перебуває в одному з українських портів. Ми затримали це судно у межах українського законодавства і чинного міжнародного законодавства. Направду іншого вибору ми і мати не могли, бо не можна порушувати законодавство, незаконно перетинати український кордон і ніяк за це не нести відповідальність", — заявив Плетенчук.

  • Служба безпеки України затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на Росію, йдеться у пресрелізі служби.
  • Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення росіян на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.
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