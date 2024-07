Головне за ніч та ранок неділі, 14 липня: 160 боєзіткнень, обстріли Херсонщини, замах на Трампа

Уночі 14 липня сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети та чотири розвідувальні дрони, повідомили у Повітряних силах України.

"Проти ночі 14 липня протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три "Орлан -10" і один "ZALA", — ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудару із використанням 122 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 559 090 військових.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 дістали поранення, зокрема дитина, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі", — написав глава адміністрації.

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.

Про це повідомили у Associated Press, The New York Times, The New-York Post .

Як пише AP, після звуків пострілів Трамп торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі можна було помітити кров. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу.

Передвиборчий штаб кандидата в президенти США повідомив, що політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.

Стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства.

Видання The New-York Post написало, що імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени на території Butler Farm Show. Окружний прокурор Батлера Річард Голдінджер підтвердив, що стрілець перебував на даху і стріляв з відстані в "кілька сотень ярдів".

Через стрілянину також є загиблі, пише The New York Times. Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа і побажав Америці вийти з цього сильнішою.

Зеленський написав у мережі X, що "з жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу", і наголосив, що "такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати".

"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу", - йдеться у у зверненні президента.

Володимир Зеленський побажав Америці "вийти з цього сильнішою".

