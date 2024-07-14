Головне за неділю, 14 липня: ракетні удари по Мирнограду і Лиману, бої на Покровському напрямку, співчуття Трампу

14 липня російські окупанти атакували Мирноград і Лиман на Донеччині.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку і вбили людину, поранили шістьох осіб. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.

У Лимані відомо про трьох поранених, пошкоджені щонайменше один будинок і кав'ярня.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16 годину з початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулася понад третина від усіх боїв. Також загарбники активно штурмують на Торецькому напрямку.

Російські терористи продовжують бити зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артударів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Чернацьке (з боку Зєрнового (РФ), Михальчина Слобода (з боку Погара (РФ), Карповичі, Грем’ячка та Юнаківка.

На Курахівському напрямку дві атаки наші воїни нейтралізували неподалік Красногорівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник, теж двічі, атакував біля Костянтинівки і Водяного. Завдав трьох ударів керованими авіаційними бомбами в районі Великої Новосілки. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 липня – в новині.

Україна продовжує переговори зі Швецією, аби отримати винищувачі Gripen.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, коментуючи нещодавні слова керівника шведського МЗС про те, що Стокгольм не може продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження до України F-16, бо впроваджувати одразу дві ці системи для нашої держави занадто складно.

"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції", - сказав заступник глави ОПУ.

Жовква зауважив, що "ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16" і "ми рухаємося в цьому напрямку".

15 липня заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби, повідомило Укренерго.

За інформацією компанії, із 16.00 по 24.00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.

В інші години діятимуть три черги відключень.

У західних областях України вимикалася високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Роботу підстанції відновили, повідомляє Міненергетики.

Окрім цього, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку ліквідували.

Після замаху на життя кандидата у президента США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, світові лідери розкритикували "політичне насильство".

Лідери та політики світових держав у мережі "Х" побажали "швидшого одужання" Дональду Трампу.

Президент США Джо Байден написав, що він радий почути, що Трампа доставили у безпечне місце і з ним все гаразд.

"Я молюся за нього, його сім'ю і всіх тих, хто був на мітингу, і чекаю подальшої інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. Такому насильству немає місця в Америці. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його", — написав Байден.

Більше інформації – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!