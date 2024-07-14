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На окупованих територіях росіяни зменшують тиражі пропагандистських газет

Загарбники це подають як, зокрема, "екологічну ініціативу".

На окупованих територіях росіяни зменшують тиражі пропагандистських газет
Російська пропаганда

На тимчасово окупованих українських територіях росіяни зменшують тиражі пропагандистських газет.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Із початку окупації ворог одразу почав створювати псевдомісцеві друковані медіа, які безплатно роздавали на вулицях та поширювали серед працівників бюджетної сфери. Але наразі газети не користуються популярністю серед населення. 

Відтак окупаційні адміністрації Запорізької та Херсонської областей ухвалили рішення зменшити тиражі.

У Спротиві зазначили, що все це подають як "екологічну ініціативу" й можливість завантажувати електронну версію.

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