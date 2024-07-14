Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині, у чоловіка важкі травми

Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни атакували з безпілотника 41-річного чоловіка у селі Нововоронцовка. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

"В потерпілого діагностували вибухову травму, уламкове поранення передпліччя та контузію. Нині чоловікові надають необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.