Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
В Україні очікується спека до +41°С
В Україні очікується спека до +41°С
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині, у чоловіка важкі травми

Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. 

Росіяни атакували з дрона цивільного на Херсонщині, у чоловіка важкі травми
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці Херсонської області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни атакували з безпілотника 41-річного чоловіка у селі Нововоронцовка. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. 

"В потерпілого діагностували вибухову травму, уламкове поранення передпліччя та контузію. Нині чоловікові надають необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies