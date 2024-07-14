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Російська армія вдарила по Куп'янщині, горіли складські приміщення

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Російська армія вдарила по Куп'янщині, горіли складські приміщення
Фото: Харківська обласна прокуратура

14 липня ворожі війська завдали ударів по Куп'янську та населених пунктах району. Через влучання виникла пожежа у складських приміщеннях на підприємстві.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 липня близько 12:00 війська РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району. Там пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждала 70-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли м. Купʼянськ: горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 кв. м.

13 липня орієнтовно о 18:20 збройні сили РФ теж обстрілювали Куп'янськ. Дві жінки віком 72 та 73 років поранені. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. Попередньо, ворог завдав удари по Купʼянську з РСЗВ.

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