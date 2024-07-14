За добу ворог атакував Харківщину двома "Іскандерами" і скинув 53 авіабомби

Під обстріли потрапили Куп'янський і Харківськиц райони.

За добу 13 липня російська армія атакувала Куп'янський та Харківський райони. Ворог скинув 53 КАБи та здійснив атаку двома "Іскандерами" по Харківщині. Унаслідок обстрілів — десятки поранених. Є загиблі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час обстрілу FPV-дроном по Куп'янську пошкоджено багатоквартирний будинок. Внаслідок повторного обстрілу з РСЗВ горіла колишня інкубаторна та пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали дві жінки 72 та 73 років.

О 15:40 росіяни атакували Харківський район, зокрема, у смт Буди зафіксовано два влучання ракет "Іскандер" в землю поблизу залізничного вокзалу. Пошкоджено 26 житлових будинків, 9 адмінспоруд, 2 авто, будівлю вокзалу, 3 допоміжних споруди та залізничне полотно. Загинули 2 людини: начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій.

Постраждали 25 осіб (з них 2 дітей: дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик)

Серед дев‘яти госпіталізованих: троє поранених амбулаторно лікуються, троє потребують оперативного втручання, дві людини — у середньому стані. 14-річна дівчинка продовжить лікування в дитячій лікарні, її стан — середній.

У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу горіла покрівля двоповерхової будівлі. Також поранена 39-річна жінка.