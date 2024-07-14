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Російська армія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини

Унаслідок атаки є руйнування. Поранена жінка.

Російська армія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Уночі 14 липня військові РФ атакували три райони Дніпропетровщини: Дніпровський, Криворізький та Нікопольський. Унаслідок обстрілів постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зокрема, по Дніпровському району російська армія вдарила ракетою. Внаслідок атаки сталося займання, яке ліквідували рятувальники.

Через удар дроном по Криворіжжю поранено 67-річну жінку. Їй надали всю необхідну допомогу, лікуватиметься вдома. Пошкоджені два приватні будинки та загорілася суха трава. Пожежу загасили.

У Нікопольському районі ворог атакував з "Граду" Мирівську громаду. Внаслідок цього загорілися чотири оселі. Загалом пошкоджені п'ять приватних будинків, сім господарських споруд, будівля, що не експлуатується, та лінії електропередач.

По Нікополю кілька разів вдарили безпілотниками. Понівечена АЗС. Загиблих та поранених у районі немає.

Після опівночі сили протиповітряної оборони збили дрон-розвідник та крилату ракету над регіоном.

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