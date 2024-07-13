Головне за суботу, 13 липня: удар по селищу Буди на Харківщині, бої на Времівському напрямку, Зеленський в Ірландії

Бойові дії на Донеччині, 109 бойових зіткнень, удари по залізниці, ворожі обстріли, графіки відключень. Яким запам’ятається 871-й день повномасштабної війни.

У Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар припав по адмінбудівлі, розповіли у пресслужбі Нацполіції України.

"Четверо людей загинули та дев’ять отримали поранення внаслідок ворожих бомбардувань міста. Серед постраждалих – дитина", — йдеться у повідомленні.

На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. 41-річна жінка померла в лікарні. Серед поранених восьмеро людей віком від 20 до 62 років, а також 16-річний хлопець.

Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16 годину відбулося 109 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали населені пункти Ходине, Карповичі, Грабовське, Запсілля, Гірськ та Могриця.

Також під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Новоселівка Перша, Лозуватське, Новоолександрівка та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, сім боєзіткнень ще тривали.

Російські окупанти значно активізувався на Времівському напрямку. Тут противник намагався прорвати українську оборону біля Урожайного, Макарова, Костянтинівки та Великої Новосілки. Українські захисники відбили 16 штурмів росіян, ще одна ворожа атака тривала в районі Водяного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 липня – в новині.

Через російську атаку у селищі Буди, що на Харківщині, загинули двоє людей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також є 22 постраждалих, 9 з них госпіталізували, зокрема дитину. Ворог атакував цивільний об'єкт інфраструктури.

Першого удару ворог завдав о 15.58. Тоді повідомили, що осколкове поранення отримав чоловік 24 років. О 16.54 ворог завдав повторного удару, Синєгубов повідомив, що поранені цивільні. А згодом уточнив, що є один загиблий. Крім того, внаслідок російського обстрілу цивільного об’єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих. З них 9 людей госпіталізували, в тому числі і дитину.

Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик.

Унаслідок повторного російського удару по селищу Буди загинули рятувальник та поліцейський, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні у другій половині дня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди Харківського району. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації”, ‒ зазначили надзвичайники.

Унаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених ‒ троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

Сьогодні, 13 липня, Росія вдарила по залізничних об'єктах та рухомому складу на Харківщині, внаслідок чого було поранено пʼятьох залізничників, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“На жаль, за попередньою інформацією, поранено пʼятьох залізничників: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані.

Компанія зауважує, що ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України.

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це повідомив ірландський мовник RTÉ та Володимир Зеленський у телеграмі.

Під час зустрічі із Саймоном Гаррісом Зеленський подякував народу Ірландії за підтримку, зокрема за те, що країна прийняла українських біженців та "була з нами" від початку вторгнення.

Натомість ірландський прем'єр заявив, що відвідає Київ "найближчими тижнями". Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Докладніше – в новині.

Завтра електроенергію в Україні відключатимуть упродовж всієї доби, повідомили в Укренерго.

З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Як повідомили у ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!