Зеленський приїхав до Ірландії і зустрівся із прем'єром

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це повідомив ірландський мовник RTÉ та Володимир Зеленський у телеграмі.

Зеленський прибув до аеропорту Шеннон, Ко-Клер. Під час зустрічі із Саймоном Гаррісом він подякував народу Ірландії за підтримку, зокрема, за те, що країна прийняла українських біженців та "була з нами" від початку вторгнення.

Натомість ірландський прем'єр заявив, що відвідає Київ "найближчими тижнями". Він також запросив главу України здійснити офіційний візит до Ірландії та додав, що український президент "дуже хоче" виступити в парламенті.

Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Зазначається, що Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово репатрійованих до Росії та Білорусі після вторгнення.

Також він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції із повернення дітей, яка закликає повернути близько 20 000 неповнолітніх.