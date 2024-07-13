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Зеленський приїхав до Ірландії і зустрівся із прем'єром

Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Зеленський приїхав до Ірландії і зустрівся із прем'єром
Володимир Зеленський і Саймон Гарріс
Фото: RTÉ

Сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

Про це повідомив ірландський мовник RTÉ та Володимир Зеленський у телеграмі. 

Зеленський прибув до аеропорту Шеннон, Ко-Клер. Під час зустрічі із Саймоном Гаррісом він подякував народу Ірландії за підтримку, зокрема, за те, що країна прийняла українських біженців та "була з нами" від початку вторгнення. 

Натомість ірландський прем'єр заявив, що відвідає Київ "найближчими тижнями". Він також запросив главу України здійснити офіційний візит до Ірландії та додав, що український президент "дуже хоче" виступити в парламенті.

Політики обговорили потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Зазначається, що Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово репатрійованих до Росії та Білорусі після вторгнення.

Також він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції із повернення дітей, яка закликає повернути близько 20 000 неповнолітніх. 

  • Ірландія надала 250 мільйонів євро нелетальної військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.
  • Також країна прийняла понад 108 000 українців згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист.
  • Військовослужбовці Ірландських сил оборони навчили 455 українських військовослужбовців розмінуванню, допомозі пораненим на полі бою та використанню нелетального обладнання для розмінування.
  • У червні стало відомо, що Україна найближчим часом запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією.
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