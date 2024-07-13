Аргентина загадала тісні зв'язки палестинського угрупування з Іраном та погроми в єврейському громадському центрі в Буенос-Айресі у 1994 році.

Влада Аргентини визнала ХАМАС терористичною організацією та наказала заморозити фінансові активи угруповання.

Про це повідомляє AP.

В офісі президента Мілея нагадали про атаку ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року стала найбільш смертоносним нападом за 76-річну історію Ізраїлю. Саме це стало причиною оголошення Аргентиною ХАМАСу терористичною організацією.

Також Аргентина загадала тісні зв'язки палестинського угрупування з Іраном, який звинувачується у двох терактах.

Зокрема, у 1994 році в єврейському громадському центрі в Буенос-Айресі стався вибух, внаслідок якого загинуло 85 людей і сотні постраждали. Крім того, під час нападу на посольство Ізраїлю в Буенос-Айресі у 1992 році загинули понад 20 осіб.

В Аргентині звинуватили у скоєнні цих терактів членів ліванського угруповання Хезболла, підтримуваного Іраном.