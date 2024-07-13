Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа

Агенція Bloomberg повідомляє про рішення власника компаній SpaceX, Tesla та X Ілона Маска зробити вагому пожертву організації, що займається просуванням передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Маск перерахував гроші "Комітету політичної дії" - групі, яка діє "за лаштунками" для того, щоб збільшити шанси на перемогу республіканця у ключових для виборів штатах. За інформацією джерел Bloomberg, сума була "доволі значною". Більше вдасться дізнатися 15 липня, коли комітет оприлюднить дані про спонсорів.

Цей хід Ілона Маска чимало експертів вважають поворотним моментом для виборчої кампанії. На тлі кризи серед демократів, які сваряться щодо подальшої участі Джо Байдена у перегонах, фінансовий внесок мільярдера у фонд суперника чинного президента може виявитися "спустошливим ударом".

Раніше Маск публічно дотримувався "політичної нейтральності", хоча його заяви у мережі X оцінювали як досить праворадикальні і ближчі до риторики Трампа. У березні він стверджував, що не донатив кампанії республіканця і взагалі не збирається фінансово підтримувати жодного з кандидатів.