На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
ГоловнаСвіт

"Міграційний демарш" спричинив розкол в іспанській ультраправій партії

Прем'єр-міністр Педро Санчез не приховував свого задоволення від проблем у політичних конкурентів.

"Міграційний демарш" спричинив розкол в іспанській ультраправій партії
Мігранти в Іспанії
Фото: EPA/UPG

Іспанська ультраправа партія Vox заявила, що її члени вийдуть зі складу урядових коаліцій в п'яти регіональних парламентах. Причиною демаршу стала підтримка їхніми партнерами з Народної партії плану соціалістів прем'єра Педро Санчеза дозволити розміщення в Іспанії 400 неповнолітніх мігрантів. 

Як пише Reuters, заява лідера ультраправих Сантьяго Абаскаля зустріла у політсилі несподіваний спротив. Декілька регіональних міністрів відмовилися скласти повноваження та натомість вийшли з партії Vox. Вони пояснили, що позиція Абаскаля не відповідає "цінностям духу боротьби". 

Новина про розкол у лавах опонентів неабияк потішила голову іспанського уряду Педро Санчеза. Політик не приховував свого задоволення, заявивши пресі, що "це чудовий день в історії Іспанії, яка сьогодні стала ліпшою країною". 

Попри розбрат, лідеру Vox вдалося досягти головної мети: тепер у п'яти іспанських регіонах, включно з Валенсією, гостро стоїть питання ухвалення бюджету на 2025 рік, для якого може забракнути голосів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies