"Міграційний демарш" спричинив розкол в іспанській ультраправій партії

Прем'єр-міністр Педро Санчез не приховував свого задоволення від проблем у політичних конкурентів.

Іспанська ультраправа партія Vox заявила, що її члени вийдуть зі складу урядових коаліцій в п'яти регіональних парламентах. Причиною демаршу стала підтримка їхніми партнерами з Народної партії плану соціалістів прем'єра Педро Санчеза дозволити розміщення в Іспанії 400 неповнолітніх мігрантів.

Як пише Reuters, заява лідера ультраправих Сантьяго Абаскаля зустріла у політсилі несподіваний спротив. Декілька регіональних міністрів відмовилися скласти повноваження та натомість вийшли з партії Vox. Вони пояснили, що позиція Абаскаля не відповідає "цінностям духу боротьби".

Новина про розкол у лавах опонентів неабияк потішила голову іспанського уряду Педро Санчеза. Політик не приховував свого задоволення, заявивши пресі, що "це чудовий день в історії Іспанії, яка сьогодні стала ліпшою країною".

Попри розбрат, лідеру Vox вдалося досягти головної мети: тепер у п'яти іспанських регіонах, включно з Валенсією, гостро стоїть питання ухвалення бюджету на 2025 рік, для якого може забракнути голосів.