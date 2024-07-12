Головування Угорщини в ЄС вже завдало багато шкоди, - МЗС Німеччини

МЗС Німеччини розкритикувало "мирну місію" угорського прем’єра Віктора Орбана. Угорщина з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство DPA.
Речник МЗС Німеччини зазначив, що хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.
"Зараз триває 12-й день, і воно (головування. – Ред.) вже завдало багато шкоди", – додав він, і уточнив, що має на увазі поїздки Орбана до Росії та Китаю.
"Це одноосібні зусилля Угорщини, які ми сприймаємо з великим подивом і скептицизмом… Що є неприйнятним, так це те, що він подорожує країною з враженням, що він робить це від чийогось імені. І, безумовно, буде подальша дискусія про те, як з цим боротися", – зазначив представник МЗС.
"Мирний вояж" Орбана
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня вирушив у дипломатичне турне.
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2 липня він відвідав Київ. Згодом, у п'ятницю, 5 липня, він перебував у Москві, а 8 липня, у понеділок, відправився з візитом до Китаю, де, серед інших, зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидва політики мали говорити про те, як закінчити війну в Україні.
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Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир.
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Проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план".
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Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
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Угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. А вже 1 січня 2025 року його перейме Польща.
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Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.