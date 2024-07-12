Головування Угорщини в ЄС вже завдало багато шкоди, - МЗС Німеччини

МЗС Німеччини розкритикувало "мирну місію" угорського прем’єра Віктора Орбана. Угорщина з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство DPA.

Речник МЗС Німеччини зазначив, що хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.

"Зараз триває 12-й день, і воно (головування. – Ред.) вже завдало багато шкоди", – додав він, і уточнив, що має на увазі поїздки Орбана до Росії та Китаю.

"Це одноосібні зусилля Угорщини, які ми сприймаємо з великим подивом і скептицизмом… Що є неприйнятним, так це те, що він подорожує країною з враженням, що він робить це від чийогось імені. І, безумовно, буде подальша дискусія про те, як з цим боротися", – зазначив представник МЗС.

"Мирний вояж" Орбана