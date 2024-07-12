Чотири європейські країни спільно розроблятимуть крилаті ракети великої дальності

Йдеться про Францію, Німеччину, Італію та Польщу.

Чотири європейські країни підписали лист про наміри щодо розробки крилатих ракет наземного базування з дальністю понад 500 км. Цим спільно займуться Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином має бути заповнена прогалина у європейських арсеналах, яка була викрита через російську агресію проти України.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що нова ракета має служити засобом стримування.

Лекорню припустив, що новий лейбористський уряд Британії може приєднатися до розробок.

Перший проект зброї може бути розроблено до кінця року.

Франція запропонувала базувати зброю на модифікації існуючої морської крилатої ракети MdCN (Missile de Croisiere Naval), виготовленої європейською оборонною компанією MBDA, яка також виробляє Taurus, Storm Shadow і Scalp. Новою ракетою, як очікується, можна буде стріляти з вантажівок.

Військове джерело повідомило виданню, що нова ракета наземного базування має мати радіус дії від 1000 до 2000 км.

Таким чином, європейські союзники по НАТО фактично знову введуть категорію озброєнь, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності до 2019 року. Він забороняв ядерні та звичайні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км.

Наразі в Європі є крилаті ракети, які запускають винищувачі, такі як британська Storm Shadow, французька Scalp і німецька Taurus з радіусом дії близько 500 км.