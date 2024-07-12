НАТО створить структуру з надання допомоги та тренування для України

Згідно з міжнародним правом це не зробить НАТО стороною конфлікту.

На саміті НАТО у Вашингтоні було прийняте рішення створити структуру з надання допомоги та тренування для України NSATU.

Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Нова структура створюється для координації надання військової техніки та тренувань країнами-членами та партнерами Альянсу.

"NSATU, яка діятиме на території країн-членів Альянсу, підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН", – йдеться у декларації.

Водночас, наголосили лідери НАТО, згідно з міжнародним правом це не зробить НАТО стороною конфлікту. Нова структура підтримуватиме трансформацію сил оборони та безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції з НАТО.

Також на саміті підтримали створення Спільного центру аналізу, тренування та освіти НАТО-Україна (JATEC), "важливого стовпа практичної співпраці, який має визначити і застосувати уроки війни Росії проти України та посилити оперативну сумісність України з НАТО".