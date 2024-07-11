Ердоган на зустрічі зі Зеленським заявив про початок роботи над відродженням Чорноморської зернової ініціативи

Турецький президент додав, що його держава готова до будь-якої ініціативи, включно з посередництвом, щоб закласти основу для миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні на полях саміту НАТО.

Як повідомила канцелярія лідера Туреччини, Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію на фронті і, зокрема, питання експорту української агропродукції.

Президент Туреччини повідомив, що розпочалися зусилля щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи.

Ердоган додав, що його держава готова до будь-якої ініціативи, включно з посередництвом, щоб закласти основу для миру.

Зеленський додав, що українська сторона готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.