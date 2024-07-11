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Ердоган на зустрічі зі Зеленським заявив про початок роботи над відродженням Чорноморської зернової ініціативи

Турецький президент додав, що його держава готова до будь-якої ініціативи, включно з посередництвом, щоб закласти основу для миру.

Ердоган на зустрічі зі Зеленським заявив про початок роботи над відродженням Чорноморської зернової ініціативи
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся із українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні на полях саміту НАТО.

Як повідомила канцелярія лідера Туреччини, Ердоган і Зеленський обговорили ситуацію на фронті і, зокрема, питання експорту української агропродукції.

Президент Туреччини повідомив, що розпочалися зусилля щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи.

Ердоган додав, що його держава готова до будь-якої ініціативи, включно з посередництвом, щоб закласти основу для миру.

Зеленський додав, що українська сторона готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.

  • Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. 
  • Її продовжували декілька разів, Росія всіляко перешкоджала цьому і гальмувала роботу. У 2023 ініціатива була остаточно заблокована, оскільки Москва вимагала зняття деяких санкцій. Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 17 липня Росія односторонньо заявила про вихід із зернової угоди.
  • Тоді у серпні відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно. Фактично було створено новий зерновий коридор. 
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