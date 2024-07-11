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Боррель: Для Євросоюзу єдиний мирний план - це план Зеленського

"Якщо ми не хочемо, щоб Україні довелося здатися, ми маємо і далі підтримувати українців".

Боррель: Для Євросоюзу єдиний мирний план - це план Зеленського
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив на важливості підтримки України і підтримки ЄС української Формули миру.

Про це він заявив перед самітом НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для тих, хто скаржиться, що підтримка України лише сприятиме війні, я їм кажу: якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна обов'язково закінчиться. І скоро. Але як? Капітуляцією України? З маріонетковим урядом у Києві? Українським народом, розчавленим агресором? Чи так ми хочемо, щоб війна закінчилася? Ні", - сказав Боррель.

Він наголосив, що "якщо ми не хочемо, щоб Україні довелося здатися, бо вона не має можливості продовжувати бойові дії, ми маємо і далі підтримувати українців".

"Це позиція Євросоюзу. Весь ЄС підтримує цю позицію. А для Євросоюзу немає плану, крім плану Зеленського. Це єдиний мирний план для нас, для європейців", - наголосив Боррель.

Українська формула миру  

  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими. 
  • Президент Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру, аби примусити Росію припинити війну.
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