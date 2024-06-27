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​Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру, аби примусити Росію припинити війну

"Ми не маємо багато часу і не хочемо, аби війна тривала багато років".

​Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру, аби примусити Росію припинити війну
Володимир Зеленський і Шарль Мішель (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би Росію до миру.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі (на Саміті миру - ред.). Це було дуже важко - зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "ми не маємо багато часу, тому що в нас багато людей гинуть. Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років".

"Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - сказав Зеленський.

Українська формула миру та Глобальний Саміт миру

  • 15-16 червня у Швейцарії відбувся установчий Саміт миру, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української Формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих. 
  • Більшість країн погодили спільне комюніке Глобального саміту миру. Текст і список приєднаних країн читайте тут.
  • Після саміту до комюніке приєдналися ще декілька країн та організацій.
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