У Брюсселі Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО. Преси не буде

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 27 червня, прийме президента України Володимира Зеленського в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що можливості для спілкування зі ЗМІ не передбачається.

13 червня, за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, Столтенберг заявив, що військова підтримка повинна надаватися Україні без затримок, а щорічний обсяг допомоги варто втримати на рівні щонайменше 40 мільярдів євро на рік.

Раніше також повідомлялося, що під час візиту Зеленський підпише одразу три безпекові угоди. Також він проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу.