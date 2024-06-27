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У Брюсселі Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО. Преси не буде

Подробиці не повідомляють.

У Брюсселі Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО. Преси не буде
Зеелнський і Столтенберг (архівне фото)
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 27 червня, прийме президента України Володимира Зеленського в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що можливості для спілкування зі ЗМІ не передбачається.

13 червня, за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, Столтенберг заявив, що військова підтримка повинна надаватися Україні без затримок, а щорічний обсяг допомоги варто втримати на рівні щонайменше 40 мільярдів євро на рік.

Раніше також повідомлялося, що під час візиту Зеленський підпише одразу три безпекові угоди. Також він проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу.

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