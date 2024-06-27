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ЗМІ: Новий командувач Об'єднаних сил Гнатов замінить генерала Содоля і в ОСУВ "Хортиця"

Оперативно-стратегічне угруповання відповідає за усю східну ділянку фронту.

ЗМІ: Новий командувач Об'єднаних сил Гнатов замінить генерала Содоля і в ОСУВ "Хортиця"
Президент Володимир Зеленський і генерал Андрій Гнатов

"Українська правда" з посиланням на власні джерела у військовому командуванні стверджує, що новопризначений очільник Об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов невдовзі стане також командувачем Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". 

Як стверджує видання, генерал Юрій Содоль, замість якого Президент Володимир Зеленський призначив в Об'єднані сили Гнатова, формально ще кілька днів буде командувати ОСУВ, яке відповідає за усю східну ділянку фронту. 

Журналісти переконують, що для Генерального штабу звільнення Содоля не стало несподіванкою, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив не сперечатися з цим рішенням. Конфлікт довкола Содоля почали сприймати як протистояння нових та старих командирів, і Сирський прагнув уникнути такого сценарію, щоб не зашкодити фронту.

   

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