Внаслідок російського обстрілу поранення отримав житель Білозерки

У 69-річного чоловіка численні травми.

Росіяни ввечері 26 червня завдали чергового удару по Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько години тому через артилерійський обстріл дістав поранення житель Білозерки”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у 69-річного чоловіка вибухова травма, а також уламкові поранення живота та ноги, перелом стегна.

Потерпілому надають медичну допомогу.