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Внаслідок російського обстрілу поранення отримав житель Білозерки

У 69-річного чоловіка численні травми.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримав житель Білозерки
Внаслідок російського обстрілу поранення отримав житель Білозерки (ілюстративне фото)

Росіяни ввечері 26 червня завдали чергового удару по Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько години тому через артилерійський обстріл дістав поранення житель Білозерки”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що у 69-річного чоловіка вибухова травма, а також уламкові поранення живота та ноги, перелом стегна. 

Потерпілому надають медичну допомогу.

  • Житель селища Веселе Каховського району на Херсонщині зазнав поранень і був госпіталізований після обстрілу російських окупантів.
  • 26 червня окупанти скинули вибухівку на двох дітей у Херсоні. Неповнолітніх та трьох дорослих госпіталізували.
  • Крім того, окупанти обстріляли з артилерії волонтерський штаб у Херсоні.
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