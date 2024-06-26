Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
ГоловнаСуспільствоПодії

Ексглава МВС часів Кучми може стати почесним громадянином Харківщини

27 червня за це рішення мають голосувати депутати Харківської обласної ради.

Ексглава МВС часів Кучми може стати почесним громадянином Харківщини
Харківська обласна рада
Фото: Харківська обласна рада

Семеро кандидатів претендують на отримання звання "почесний громадянин Харківщини". Серед них - ексміністр внутрішніх справ часів президента Леоніда Кучми Юрій Смирнов, повідомляє "Детектор медіа".

За відповідне рішення голосуватимуть завтра, 27 червня, депутати Харківської облради. 

Смирнов нині очолює благодійний фонд "Правопорядок", який пов’язаний із чинними та колишніми працівниками МВС. Подала ексміністра на почесне звання громадська організація "Харківський клуб "Генерал". 

За інформацією клубу, фонд Смирнова допоміг військовим на фронті на загальну суму 8 мільйонів гривень, зокрема придбавши 12 безпілотників, а також міношукачі та медикаменти. У харківському клубі «Генерал» переконані, що це свідчить про його «вагомі досягнення у професійній діяльності».

Присвоїти звання Смирнову пропонують "за сприяння діяльності правоохоронних органам, боротьбу зі злочинністю, розвиток благодійної та соціальної сфери регіону".

Клопотання голові Харківської облради подали, як ідеться на сайті Харківської ОВА, зокрема, депутат Харківської облради, ексначальник Південної залізниці Віктор Остапчук, очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко, тимчасовий очільник ДСНС області Сергій Чабань та інші.

Смирнов відомий заявою про те, що що вбивство Георгія Ґонґадзе не має політичних мотивів, здійснили його двоє злочинців "з хуліганських міркувань", і загинули вони у грудні 2000 року. Ексміністр стверджував, що убивці журналіста не мали замовників чи організаторів.

Смирнов заявляв, що журналіст загинув у результаті "спонтанної і раптової ситуації, що не мала політичного підґрунтя". 

"Дзеркало тижня" писало, що з 2000 по 2012 роки понад 50 ветеранів МВС оформили фейкові статуси учасників бойових дій у Косовому, аби отримати право додаткових пільг. Серед них був і Юрій Смирнов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies