Ексглава МВС часів Кучми може стати почесним громадянином Харківщини

27 червня за це рішення мають голосувати депутати Харківської обласної ради.

Семеро кандидатів претендують на отримання звання "почесний громадянин Харківщини". Серед них - ексміністр внутрішніх справ часів президента Леоніда Кучми Юрій Смирнов, повідомляє "Детектор медіа".

За відповідне рішення голосуватимуть завтра, 27 червня, депутати Харківської облради.

Смирнов нині очолює благодійний фонд "Правопорядок", який пов’язаний із чинними та колишніми працівниками МВС. Подала ексміністра на почесне звання громадська організація "Харківський клуб "Генерал".

За інформацією клубу, фонд Смирнова допоміг військовим на фронті на загальну суму 8 мільйонів гривень, зокрема придбавши 12 безпілотників, а також міношукачі та медикаменти. У харківському клубі «Генерал» переконані, що це свідчить про його «вагомі досягнення у професійній діяльності».

Присвоїти звання Смирнову пропонують "за сприяння діяльності правоохоронних органам, боротьбу зі злочинністю, розвиток благодійної та соціальної сфери регіону".

Клопотання голові Харківської облради подали, як ідеться на сайті Харківської ОВА, зокрема, депутат Харківської облради, ексначальник Південної залізниці Віктор Остапчук, очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко, тимчасовий очільник ДСНС області Сергій Чабань та інші.

Смирнов відомий заявою про те, що що вбивство Георгія Ґонґадзе не має політичних мотивів, здійснили його двоє злочинців "з хуліганських міркувань", і загинули вони у грудні 2000 року. Ексміністр стверджував, що убивці журналіста не мали замовників чи організаторів.

Смирнов заявляв, що журналіст загинув у результаті "спонтанної і раптової ситуації, що не мала політичного підґрунтя".

"Дзеркало тижня" писало, що з 2000 по 2012 роки понад 50 ветеранів МВС оформили фейкові статуси учасників бойових дій у Косовому, аби отримати право додаткових пільг. Серед них був і Юрій Смирнов.