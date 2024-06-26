Агенти "Атеш" знищили чергову релейну шафу і зірвали постачання важкої техніки та боєприпасів росіян з Криму до Херсонської області.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху у Telegram.

"Цього разу агенти "АТЕШ" обрали метою залізничної галузі, за якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму до Херсонської області", — ідеться у повідомленні.

В результаті успішної операції знищено релейну шафу в районі Вірменська, що ускладнило логістику для російських окупантів.