Кожен звільнений з російського полону військовослужбовець зазнав катувань з боку РФ

Кожен звільнений із російського полону під час обміну 31 травня повідомив про застосування тортур з боку РФ.

Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні опитала звільнених із російського полону під час обміну 31 травня: як і в попередніх висновках, кожен опитаний повідомив про тортури з боку РФ.

Про це ідеться у пресрелізі Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні

"З лютого 2022 року ММПЛУ опитала понад 600 звільнених з ув'язнення українських цивільних осіб та військовополонених включно з військовополоненими, які були звільнені з російського полону під час обміну 31 травня. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний під час цього нещодавнього обміну розповів про катування, від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла до ударів електричним струмом по статевих органах і цькування собаками", — повідомили у ММПЛУ.

Росіяни застосовували тортури до цілих груп українських полонених.

"Під час так званої прийомки до установи, розташованої на території Російської Федерації, військовополонені повинні були проходити між рядами охоронців, які били їх поліцейськими кийками або електрошокерами. Виснажливі фізичні вправи та приниження, наприклад примушування військовополонених вивчати та співати російські патріотичні пісні, також були частиною щоденного розкладу", — зазначають у звіті місії ООН.

Крмі того, полонені відчували постійний голод та були позбавлені належної медичної допомоги протягом тривалого періоду. В поєднанні з поганими гігієнічними умовами це часто призводило до значної втрати маси тіла полонених і до шкірних захворювань; деякі військовополонені втратили кілька зубів.

Зазначається, що ці свідчення узгоджувалися з власними спостереженнями ММПЛУ, зокрема, фізичний стан опитаних відповідав їхнім свідченням.

Окрім цього, з лютого 2022 року ММПЛУ також опитала 388 російських військовополонених під час регулярних візитів до місць інтернування в Україні.

Близько половини з них розповіли про катування або жорстоке поводження в транзитних місцях після їх евакуації з поля бою, однак із прибуттям до офіційних місць інтернування катування припинялися.