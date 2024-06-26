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У прикордонній зоні Ужгородського району Закарпаття ввели додаткові обмеження

Обмеження діятимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

У прикордонній зоні Ужгородського району Закарпаття ввели додаткові обмеження
Ілюстративне фото
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

У прикордонній зоні Ужгородського району Закарпаття ввели додаткові обмеження. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. 

Введення таких обмежень обумовлено посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також з метою запобігання правопорушенням у прикордонні. 

Обмеження введені наказом начальника Чопського прикордонного загону у відповідності до чинного законодавства та діятимуть тимчасово - до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.

Відповідно, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:

  • Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби - з 22.00 до 05.00.  Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.
  • Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.
  • Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.
  • Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку.
  • Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Водночас дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів.

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