У прикордонній зоні Ужгородського району Закарпаття ввели додаткові обмеження. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Введення таких обмежень обумовлено посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також з метою запобігання правопорушенням у прикордонні.
Обмеження введені наказом начальника Чопського прикордонного загону у відповідності до чинного законодавства та діятимуть тимчасово - до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.
Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.
Відповідно, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:
- Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби - з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.
- Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.
- Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.
- Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку.
- Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.
Водночас дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів.