Обмеження діятимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

У прикордонній зоні Ужгородського району Закарпаття ввели додаткові обмеження. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Введення таких обмежень обумовлено посиленням охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також з метою запобігання правопорушенням у прикордонні.

Обмеження введені наказом начальника Чопського прикордонного загону у відповідності до чинного законодавства та діятимуть тимчасово - до завершення дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району.

Відповідно, у межах прикордонної смуги зазначених територіальних громад забороняється:

Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби - з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон.

Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.

Перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.

Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку.

Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Водночас дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів.