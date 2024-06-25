В усіх ЦНАПах України можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

Від сьогодні, 25 червня, після уточнення облікових даних у ЦНАПі українці зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За ним перевірятимуть дійсність документа.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Документ можна буде отримати безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування.
“Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника”, - зазначили в Мінцифри.
Щоб отримати документ, військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Далі адміністратор вносить дані в електронну систему, ця інформація автоматично підтягується в Оберіг, а заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом
Адміністратор може надіслати PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукувати його. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі.
Ті, хто раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, можуть повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування.
В Мінцифри наголосили, що уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.
- Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів, але потім вирішило залишити їх попередніми.
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Поки що військовозобов'язані повинні стати на облік до 16 липня – протягом 60 діб з дня набуття чинності законопроєкту про мобілізацію.
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Оновити дані військовозобов'язані українці повинні до 18 липня. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або додатку "Резерв+".
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Докладно про це читайте в матеріалі "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".