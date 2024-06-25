Ворог знову атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Впродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині дронами-камікадзе і артилерією.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
"Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили", — повідомив Лисак.
Пошкоджені 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі. Без постраждалих.