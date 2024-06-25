Російські військові використовують дітей як "живий щит" на війні проти України, — Держдеп США

Російська армія на війні проти України використовує дітей у воєнних цілях, зокрема, змушує їх до військового обов'язку, а також використовує дітей, як "живий щит" або ж інформаторами.

Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр, пише Укрінформ.

Під час звіту Держдепартаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, пані посол вказала на тривожні тенденції, пов’язані з Росією.

"Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку Росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна Росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми", — зазначила Даєр.

"Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами", — заявила Даєр.

Викрадені Росією українські діти піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми, у Держдепартаменті закликають РФ повернути усіх дітей до своїх родин в Україні.