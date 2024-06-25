Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські військові використовують дітей як "живий щит" на війні проти України, — Держдеп США

Росіяни використовують дітей як інформаторів, а також змушують їх виконувати військовий обов'язок.

Російські військові використовують дітей як "живий щит" на війні проти України, — Держдеп США
Фото: Центр національного спротиву

Російська армія на війні проти України використовує дітей у воєнних цілях, зокрема, змушує їх до військового обов'язку, а також використовує дітей, як "живий щит" або ж інформаторами.

Про це на брифінгу заявила посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр, пише Укрінформ.

Під час звіту Держдепартаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, пані посол вказала на тривожні тенденції, пов’язані з Росією.

"Ми відстежуємо низку тривожних тенденцій у випадку Росії, які викликають занепокоєння. Очевидно, що однією з них є війна Росії проти України і більша вразливість біженців, які тікають від цієї війни, особливо жінок і дітей. Це те, на що ми звертаємо особливу увагу у звіті про торгівлю людьми", — зазначила Даєр.

"Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами", — заявила Даєр.

Викрадені Росією українські діти піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми, у Держдепартаменті закликають РФ повернути усіх дітей до своїх родин в Україні.

  • Росія та Білорусь, разом із Північною Кореєю, Туркменістаном та Сирією, опинилися у списку 13 держав, чия влада фінансує торгівлю людьми. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies