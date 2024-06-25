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У Києві у липні та серпні проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним

Водночас на період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

У Києві у липні та серпні проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, повідомляє КМДА. 

Зазначається, що водночас на період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна:

  • через застосунок Київ Цифровий;
  • термінал самообслуговування.

Поповнити учнівський також можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), в додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".

На учнівський квиток, окрім того, можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку "учнівська" знижка не застосовується.

Також з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

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