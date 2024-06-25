У Києві у липні та серпні проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним

Водночас на період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

Із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним, повідомляє КМДА.

Зазначається, що водночас на період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна:

через застосунок Київ Цифровий;

термінал самообслуговування.

Поповнити учнівський також можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), в додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".

На учнівський квиток, окрім того, можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку "учнівська" знижка не застосовується.

Також з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.