Україна розпочала процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство журналіста з Казахстану

Україна хоче екстрадувати підозрюваних у замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Відповідну процедуру розпочав Офіс генерального прокурора.

Він готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох людей, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині. Обидва виїхали з України в день злочину, нагадали в Офісі генпрокурора.

18 червня у Києві двоє людей стріляли в громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Садиков неодноразово відкрито критикував чинну владу в Казахстані.

Підозрювані є громадянами Казахстану.

"Їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України) та оголошено в міжнародний розшук", – йдеться у повідомленні.

Замах на Айдоса Садикова