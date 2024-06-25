Україна розпочала процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство журналіста з Казахстану

Україна хоче екстрадувати підозрюваних у замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Відповідну процедуру розпочав Офіс генерального прокурора.
Він готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох людей, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині. Обидва виїхали з України в день злочину, нагадали в Офісі генпрокурора.
18 червня у Києві двоє людей стріляли в громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Садиков неодноразово відкрито критикував чинну владу в Казахстані.
Підозрювані є громадянами Казахстану.
"Їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України) та оголошено в міжнародний розшук", – йдеться у повідомленні.
Замах на Айдоса Садикова
- Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на батьківщині. У 2010 його засудили до двох років позбавлення волі за статтею про хуліганство. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою, писало ІМІ.
- Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.
- 18 червня в Садикова, який з дружиною перебував у машині поруч з їхнім будинком, стріляли. Жінка фізично залишилася неушкодженою. Після пострілів нападники зникли.
- 21 червня українська поліція ідентифікувала нападників. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Дружина потерпілого впевнена, що до замаху причетна влада Казахстану.
- Жаканбаєв днями здався правоохоронцям Казахстану.