Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна розпочала процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство журналіста з Казахстану

Офіс генпрокурора готує відповідні документи. 

Україна розпочала процедуру екстрадиції підозрюваних у замаху на вбивство журналіста з Казахстану
Фото: новинарня

Україна хоче екстрадувати підозрюваних у замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Відповідну процедуру розпочав Офіс генерального прокурора. 

Він готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох людей, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині. Обидва виїхали з України в день злочину, нагадали в Офісі генпрокурора.

18 червня у Києві двоє людей стріляли в громадянина Казахстану, який має в Україні статус біженця. Садиков неодноразово відкрито критикував чинну владу в Казахстані.

Підозрювані є громадянами Казахстану.

"Їм повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України) та оголошено в міжнародний розшук", – йдеться у повідомленні. 

Замах на Айдоса Садикова

  • Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на батьківщині. У 2010 його засудили до двох років позбавлення волі за статтею про хуліганство. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою, писало ІМІ.
  • Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.
  • 18 червня в Садикова, який з дружиною перебував у машині поруч з їхнім будинком, стріляли. Жінка фізично залишилася неушкодженою. Після пострілів нападники зникли. 
  • 21 червня українська поліція ідентифікувала нападників. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Дружина потерпілого впевнена, що до замаху причетна влада Казахстану.
  • Жаканбаєв днями здався правоохоронцям Казахстану.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies