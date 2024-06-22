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​Один із підозрюваних у замаху в Києві на журналіста Айдоса Садикова здався владі Казахстану

Йдеться про Алтая Жаканбаєва – одного із двох чоловіків, яким в Україні повідомили про підозру і оголосили у міжнародний розшук. 

​Один із підозрюваних у замаху в Києві на журналіста Айдоса Садикова здався владі Казахстану
Айдос Садиков, постраждалий журналіст
Фото: соцмережі

Один із двох підозрюваних у замаху на вбивство казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова в Києві здався казаським органам внутрішніх справ.

Як пише Генеральна прокуратура Казахстану, йдеться про Алтая Жаканбаєва – одного із двох чоловіків, яким в Україні повідомили про підозру і оголосили у міжнародний розшук. 

"21 червня Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину" – йдеться у повідомленні. 

Також у Генпрокуратурі Казахстану додали, що для встановлення місцеперебування Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.

Що відомо про справу

  • Замах на громадянина Казахстану, опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова стався 18 червня у Шевченківському районі Києва, неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною. Після замаху він перебував у важкому стані. 
  • Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль. 
  • За потерпілим певний час спостерігали, вивчаючи його маршрути.
  • 18 червня, в день скоєння злочину, один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.
  • Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови. 
  • 21 червня Офіс генпрокурора України повідомив, що Жаканбаєва і Каратаєва оголосили в міжнародний розшук.

Хто такий Садиков

  • Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на батьківщині. У 2010 його засудили до двох років позбавлення волі за статтею про хуліганство. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою, пише ІМІ.
  • Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.
  • Останнє відео на його каналі має назву "Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу".
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