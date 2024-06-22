​Один із підозрюваних у замаху в Києві на журналіста Айдоса Садикова здався владі Казахстану

Йдеться про Алтая Жаканбаєва – одного із двох чоловіків, яким в Україні повідомили про підозру і оголосили у міжнародний розшук.

Один із двох підозрюваних у замаху на вбивство казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова в Києві здався казаським органам внутрішніх справ.

Як пише Генеральна прокуратура Казахстану, йдеться про Алтая Жаканбаєва – одного із двох чоловіків, яким в Україні повідомили про підозру і оголосили у міжнародний розшук.

"21 червня Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину" – йдеться у повідомленні.

Також у Генпрокуратурі Казахстану додали, що для встановлення місцеперебування Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.

Що відомо про справу

Замах на громадянина Казахстану, опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова стався 18 червня у Шевченківському районі Києва, неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною. Після замаху він перебував у важкому стані.

Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль.

За потерпілим певний час спостерігали, вивчаючи його маршрути.

18 червня, в день скоєння злочину, один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.

Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови.

21 червня Офіс генпрокурора України повідомив, що Жаканбаєва і Каратаєва оголосили в міжнародний розшук.

Хто такий Садиков