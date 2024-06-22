Reuters: у Німеччині переконують Китай, що мито ЄС не є покаранням

Війцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час зустрічі у Пекіні запевнив посадовців, що запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські товари не є "покаранням".

Про це заявив міністр економіки Німеччини віцеканцлер Роберт Габек на зустрічі із китайським посадовцям у Пекіні, пише Reuters.

Візит віцеканцлера ФРН до Китаю став першим візитом представника ЄС після того, як Брюссель запропонував підвищені мита на імпорт електромобілів китайського виробництва для боротьби з тим, що ЄС вважає "надмірними субсидіями".

"Важливо розуміти, що це не каральні тарифи", – сказав Габек на першому пленарному засіданні діалогу з питань клімату та трансформації.

За словами міністра економіки, такі країни, як США, Бразилія та Туреччина, використовували каральні тарифи, але не ЄС. "Європа робить все інакше".

Габек сказав, що протягом дев'яти місяців Європейська комісія дуже детально вивчала, чи отримували китайські компанії несправедливу вигоду від субсидій.

За його словами, будь-які компенсаційні мита, які є результатом перевірки ЄС, "не є покаранням", такі заходи мають на меті компенсувати переваги, надані китайським компаніям Пекіном.

"Необхідно досягти загальних, рівних стандартів доступу до ринку", – сказав Габек.

Під час зустрічі з головою Національної комісії Китаю з розвитку і реформ Чжен Шаньцзе, Габек заявив, що запропоновані тарифи ЄС мають на меті вирівняти умови гри з Китаєм.

У свою чергу Чжен зазначив, що запропоновані ЄС імпортні мита на електромобілі китайського виробництва зашкодять обом сторонам і він сподівається, що Німеччина продемонструє лідерство в ЄС і "зробить правильні речі".

Він заперечив звинувачення у несправедливих субсидіях і заявив, що розвиток нової енергетичної галузі Китаю є результатом всебічних переваг у технологіях, ринкових і промислових ланцюжках, отриманих в умовах жорсткої конкуренції.

Зростання галузі "є результатом конкуренції, а не субсидій, не кажучи вже про недобросовісну конкуренцію", сказав Чжен під час зустрічі.

Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі - до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня.