Латвія пропонує ЄС розширити санкції і на Білорусь

Латвія вважає успіхом ухвалення 14 пакету санкцій ЄС проти Росії, але також виступає за те, аби обмежувальні заходи поширили і на Білорусь.

Про це заявила латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже після зустрічі з керівництвом своєї країни щодо питань зовнішньої політики, передає LSM.lv.

Цього разу метою Латвії буде заклик до застосування до Білорусі тих же вимог щодо торгівлі товарами, на які поширюються антиросійські санкції.

"Давайте почнемо працювати над темою Білорусі. Зокрема, ті товари, які підпадають під санкції у торгівлі з Росією, які є у списку, - наше бажання - застосувати обмеження і до Білорусі. Тому що ми бачимо, що, за статистикою, групи товарів фактично переправляють через Білорусь до Росії, бо там митний союз. Між ними немає кордонів, імпортні товари певною мірою потрапляють до Росії", - розповіла глава МЗС Латвії.

Наразі ЄС застосовує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт чи експорт деяких товарів, але цей список не такий великий, як проти Росії, зауважила Браже.