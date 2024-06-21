Латвія пропонує ЄС розширити санкції і на Білорусь

Латвія вважає успіхом ухвалення 14 пакету санкцій ЄС проти Росії, але також виступає за те, аби обмежувальні заходи поширили і на Білорусь.
Про це заявила латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже після зустрічі з керівництвом своєї країни щодо питань зовнішньої політики, передає LSM.lv.
Цього разу метою Латвії буде заклик до застосування до Білорусі тих же вимог щодо торгівлі товарами, на які поширюються антиросійські санкції.
"Давайте почнемо працювати над темою Білорусі. Зокрема, ті товари, які підпадають під санкції у торгівлі з Росією, які є у списку, - наше бажання - застосувати обмеження і до Білорусі. Тому що ми бачимо, що, за статистикою, групи товарів фактично переправляють через Білорусь до Росії, бо там митний союз. Між ними немає кордонів, імпортні товари певною мірою потрапляють до Росії", - розповіла глава МЗС Латвії.
Наразі ЄС застосовує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт чи експорт деяких товарів, але цей список не такий великий, як проти Росії, зауважила Браже.
- У лютому цього року Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі й підтримкою війни Росії проти України, ще на рік, до 28 лютого 2025 року.
- Окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.