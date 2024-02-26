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​ЄС продовжив санкції проти Білорусі за підтримку війни і внутрішні репресії

Окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд.

Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі й підтримкою  війни Росії проти України, ще на рік, до 28 лютого 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в понеділок у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

У Раді ЄС зазначили, що із серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій стосовно осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України.

"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним й економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму й Росії обходяться дорого", - йдеться в повідомленні.

Окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших.

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