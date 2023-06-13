США продовжили санкції проти Білорусі ще на один рік

Також Мінфін США ще на 180 днів продовжив обмеження проти компанії "Белавіа".

Сполучені Штати Америки продовжили санкції проти Білорусі ще на рік. Термін дійсних обмежень мав завершитися 16 червня.

Про це йдеться у заяві Білого Дому.

Президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу зазначив, що дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також "шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму" продовжують становити загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений Указом № 13405 щодо Білорусі", - заявив Байден.

Крім того, Міністерство торгівлі США ще на 180 днів продовжило санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа", повідомляється на сайті Мінфіну.

"Авіакомпанії, або тим, хто діє від її імені, а також будь-якому правонаступнику, агенту чи співробітнику заборонено брати участь, прямо чи опосередковано, будь-яким способом у будь-якій операції, пов’язаній з будь-якими товарами, програмним забезпеченням або технологіями, які експортуються або підлягають експорту з США", - йдеться в документі.

У відомстві наголосили, що "Белавіа" продовжила експлуатацію повітряних суден, на які поширювались раніше введені обмежувальні заходи, у тому числі на рейсах до Білорусі та/або Росії з/до Хургади, Тбілісі, Дохи, Москви, Стамбула та Шарджи.

Санкції проти компанії були запроваджені 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. 13 грудня 2022 року їх продовжили ще на пів року.

Нагадаємо, в березні США ввели нові санкції проти Білорусі. Обмеження, зокрема, застосували щодо БелАЗа і його очільника Сергія Никифоровича та "Мінського автомобільного заводу" і його директора Валерія Іванковича.

У квітні Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків.