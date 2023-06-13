США продовжили санкції проти Білорусі ще на один рік

Сполучені Штати Америки продовжили санкції проти Білорусі ще на рік. Термін дійсних обмежень мав завершитися 16 червня.
Про це йдеться у заяві Білого Дому.
Президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу зазначив, що дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також "шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму" продовжують становити загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.
"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений Указом № 13405 щодо Білорусі", - заявив Байден.
Крім того, Міністерство торгівлі США ще на 180 днів продовжило санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа", повідомляється на сайті Мінфіну.
"Авіакомпанії, або тим, хто діє від її імені, а також будь-якому правонаступнику, агенту чи співробітнику заборонено брати участь, прямо чи опосередковано, будь-яким способом у будь-якій операції, пов’язаній з будь-якими товарами, програмним забезпеченням або технологіями, які експортуються або підлягають експорту з США", - йдеться в документі.
У відомстві наголосили, що "Белавіа" продовжила експлуатацію повітряних суден, на які поширювались раніше введені обмежувальні заходи, у тому числі на рейсах до Білорусі та/або Росії з/до Хургади, Тбілісі, Дохи, Москви, Стамбула та Шарджи.
Санкції проти компанії були запроваджені 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. 13 грудня 2022 року їх продовжили ще на пів року.
Нагадаємо, в березні США ввели нові санкції проти Білорусі. Обмеження, зокрема, застосували щодо БелАЗа і його очільника Сергія Никифоровича та "Мінського автомобільного заводу" і його директора Валерія Іванковича.
У квітні Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків.