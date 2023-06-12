​Байден із Столтенбергом обговорять підтримку України

Також очікується, що співрозмовники спробують переконати Туреччину, яка є членом НАТО, відмовитися від блокування заявки на приєднання Швеції до Альянсу.

Президент США Джо Байден сьогодні прийме у Білому домі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який невдовзі залишить свою посаду. На зустрічі йтиметься, зокрема, про підтримку України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

Минулого тижня голова уряду Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з Байденом запропонував на посаду генсека НАТО кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса. Президент США також зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен - іншим потенційним претендентом.

Очікується, що Байден та Столтенберг також обговорять триваюче вторгнення РФ в Україну та спроби переконати Туреччину, яка є членом НАТО, відмовитися від блокування заявки на приєднання Швеції до Альянсу.

"Президент Байден та Генеральний секретар Столтенберг переглянуть підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в Литві, а також роботу щодо подальшого зміцнення стримування та оборони Альянсу, спираючись на зобов’язання щодо оборонних інвестицій на саміті у Вельсі 2014 року та поглиблення партнерства НАТО. Вони також обговорять підтримку Альянсом України на тлі жорстокої агресивної війни росії", - повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, що Столтенберг, термін повноважень якого закінчуєтьяся в вересні, може залишитися на посаді генсака Альянсу. Серед інших популярних кандидатів на крісло очільника НАТО є прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, міністр оборони Великобританії Бен Воллес та чинна віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд.