Новим генсеком НАТО може стати Христя Фріланд, - ЗМІ

Є вірогідність того, що наступним очільником Альянсу стане жінка.

Чинна віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це із посиланням на власні джерела пише CBC News, передає Укрінформ.

"Щонайменше чотири різні джерела - в Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі, де знаходиться штаб-квартира НАТО, - сказали, що Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних та безпекових колах як можливу наступницю чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сама Фріланд ухилилася від прямого запитання про свою кандидатуру, згадавши, що вона "вже має дві роботи". Малося на увазі сумісництво нею посади віцепрем’єр-міністер Канади та міністерки фінансів країни.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, існує значна вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які б стали чудовими кандидатками. Видається, що прийшов час жінці стати наступним генеральним секретарем", - розповіло високопоставлене джерело СВС.

Серед інших можливих кандидаток згадуються колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте і колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Нагадаємо, термін повноважень Єнса Столтенберга, який очолює НАТО з 2014 року, мав завершуватися цього місяця, але на тлі російської агресії проти України, його було продовжено ще на рік. Він піде у відставку в вересні 2023 року.

Раніше також повідомлялося, що наступним генсеком Альянсу може стати прем'єр Британії Борис Джонсон. Його кандидатуру схвалюють члени комітету оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Великобританії з Європейського союзу Девід Джонс.